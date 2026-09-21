Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktuelle Analyse 21.09.2026 17:52:45

Siemens-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Siemens-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die Siemens-Aktie aus.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 330 Euro belassen. Trotz vorhandener Risiken blickt Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie leicht optimistisch auf das vierte Geschäftsquartal. Der Geschäftsbereich Digital Industries sollte sich seiner Ansicht nach operativ und strukturell weiter verbessern. Den Abspaltungsprozess von Siemens Healthineers sieht der Experte im Plan. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr erwartet er ein leichtes Übertreffen des zuletzt erhöhten Ausblicks. Für das neue Geschäftsjahr geht er von konservativen, aber leicht optimistischen Zielen aus.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Siemens legte um 17:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 273,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 862 917 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 16,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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