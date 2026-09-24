Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktie im Blick 24.09.2026 13:43:45

Siemens-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Siemens-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Die Siemens-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Die hauseigene halbjährliche Umfrage zum Investitionsverhalten habe die guten Nachfrageaussichten in den Bereichen KI-Rechenzentren, Halbleiter und im breiteren Hardware- und KI-Infrastrukturkomplex untermauert, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Er sieht auch die positive Einschätzung des Investitionsgütersektors und die Einstufungen von Siemens, Siemens Energy, Legrand, Nexans, Atlas Copco, IMI, Oxford Instruments und Bergbauausrüstern bestätigt.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 276,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 256 245 Siemens-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 18,2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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