Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie im Blick
|
24.09.2026 13:43:45
Siemens-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Die hauseigene halbjährliche Umfrage zum Investitionsverhalten habe die guten Nachfrageaussichten in den Bereichen KI-Rechenzentren, Halbleiter und im breiteren Hardware- und KI-Infrastrukturkomplex untermauert, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Er sieht auch die positive Einschätzung des Investitionsgütersektors und die Einstufungen von Siemens, Siemens Energy, Legrand, Nexans, Atlas Copco, IMI, Oxford Instruments und Bergbauausrüstern bestätigt.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 276,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 256 245 Siemens-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 18,2 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
24.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Siemens-Aktie in Grün: Railpool-Großbestellung erhalten (Dow Jones)
|
23.09.26
|DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Milliardenauftrag aus Österreich für Siemens-Bahnsparte (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|278,00
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.