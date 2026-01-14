Siemens Aktie

Investment-Tipp 14.01.2026 14:34:47

Siemens-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:18 Uhr 0,7 Prozent auf 259,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,85 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 346 506 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren.

