Siemens-Aktie etwas leichter: Siemens investiert in Startup für kabelloses Laden für E-Autos

Der Münchner Technologiekonzern steckt 25 Millionen Dollar in die 2007 gegründete WiTricity und bekommt dafür eine Minderheitsbeteiligung, wie die Siemens-Sparte Smart Infrastructure am Donnerstag im schweizerischen Zug mitteilte. Die Firma aus Watertown bei Boston im Bundesstaat Massachusetts verfügt über eine Technologie, mit der Elektrofahrzeuge - etwa auf Parkplätzen - ohne Ladekabel einfach über eine im Boden montierte Platte aufgeladen werden können. Diese tauscht über ein Magnetfeld Energie mit einer Empfänger-Spule an der Unterseite des Autos aus.

Siemens e-Mobility will solche Lademöglichkeiten mit einer Lizenz von Witricity künftig auch selbst anbieten. Der Konzern veranschlagt das Marktvolumen für kabelloses Laden von E-Autos allein in Nordamerika und Europa bis 2028 auf zwei Milliarden Dollar. Witricity hat bereits Projekte mit mehreren Autobauern am Laufen. Zu den Finanziers des Unternehmens gehören Toyota und Mitsubishi.

Die Siemens-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,53 Prozent schwächer bei 123,50 Euro.

München (Reuters)