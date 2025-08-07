Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Prognose bestätigt
|
07.08.2025 09:03:40
Siemens-Aktie fällt trotzdem: Wachstum bei Siemens hält an
Das Ergebnis des industriellen Geschäfts, welches die operative Entwicklung misst, sank hingegen um sieben Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Verantwortlich waren den Angaben zufolge Kosten für die Restrukturierung in der Automatisierung. Zudem hatte das Softwaregeschäft im Vorjahresquartal erheblich von Verträgen mit lizenzierter Software profitiert. Analysten hatten mit dem Rückgang gerechnet. Nach Steuern stieg der Gewinn um gut fünf Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro, wobei Siemens von dem Verkauf eines Teils der Flughafenlogistik profitierte.
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bekräftigte der Konzern und erwartet weiter ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten von 10,40 Euro bis 11,00 Euro. Darin nicht enthalten sind Effekte im Zusammenhang mit den Zukäufen von Altair und Dotmatics sowie aus dem Verkauf des Antriebsgeschäfts Innomotics. Im dritten Quartal belasteten die Neuerwerbungen das Ergebnis je Aktie mit 0,15 Euro.
Siemens-Aktien geben nach - Metzler: Wechselkurse belasten
Verhalten ist am Donnerstag die Reaktion auf die Quartalszahlen von Siemens. Zeitweise geben die Aktien im vorbörslichen Handel auf Tradegate um gut ein Prozent nach auf 216,55 Euro im Vergleich zum XETRA-Schluss am Mittwoch. Sie hatten jüngst unter der Marke von etwa 232 Euro konsolidiert.
Gegenwind von den Wechselkursen habe dem Industriekonzern zuletzt zu schaffen gemacht, schrieb Analyst Stephan Bauer vom Bankhaus Metzler in einer ersten Einschätzung. Das betreffe die Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure. Digital Industries habe sich eher schwach entwickelt, der Auftragseingang sei hier auf Jahressicht zurückgegangen.
Die Bestätigung der zugrundeliegenden Konzern-Jahresziele sorge indes für etwas Zuversicht, so der Experte.
/nas/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
08:59
|AKTIE IM FOKUS: Siemens geben nach - Metzler: Wechselkurse belasten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Ausblick: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|10.07.25
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08.07.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|04.07.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.07.25
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08.07.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|04.07.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.07.25
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|08.07.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|02.07.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|27.06.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|04.07.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|217,80
|-0,32%
|Siemens Healthineers AG
|45,80
|0,50%