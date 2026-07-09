Siemens-Aktie gesucht: Zusammenarbeit mit Fuelcell Energy bei Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen

Siemens will zusammen mit Fuelcell Energy die Entwicklung von Brennstoffzellen-Stromerzeugung im großen Maßstab voranbringen.

Eine Vereinbarung sieht die Zusammenführung von elektrischer Planung und Lieferung von Brennstoffzellentechnologien vor, wie die Unternehmen mitteilten. So soll die Einführung dezentraler Energiesysteme unterstützt werden,

Siemens wird die elektrischen Balance-of-Plant-Systeme für Brennstoffzelleninstallationen entwerfen und liefern, für eine schnelle Umsetzung von kommerziellen Projekten mit mehr als 100 Megawatt Leistung. Durch die Kombination der Brennstoffzellentechnologie von Fuelcell Energy mit der elektrischen Infrastruktur, dem Service und der Integrationsexpertise von Siemens könnten die Unternehmen skalierbare, vor Ort einsetzbare Energielösungen für energieintensive Anwendungen bereitstellen, sagte Kevin Brown, Leiter Nachhaltigkeitslösungen, Elektrifizierung und Automatisierung bei Siemens Smart Infrastructure USA.

Die Unternehmen erklärten, dass weitere Maßnahmen Pilotprojekte und Entwicklungsinitiativen umfassen werden, um neue Anwendungen für Brennstoffzellensysteme und elektrische Infrastrukturen zu bewerten, darunter Mittelspannungs-Gleichstromversorgung und modulare elektrische Systeme.

< Via XETRA steigt die Siemens-Aktie zeitweise um 2,45 Prozent auf 272,05 Euro.

DOW JONES