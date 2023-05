Siemens-Aktie gibt ab: Verlängerung von Servicevertrag in England für Siemens Mobility

Siemens Mobility wird auch weiterhin Züge der von TranspennineTrains betriebenen Class-185-Flotte in England warten.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde der Servicevertrag für 51 Züge um acht Jahre bis 2031 verlängert. Der Vertrag hat ein Volumen von 530 Millionen Euro.

"Großbritannien ist einer unserer Kernmärkte, und wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschlag für diese Vertragsverlängerung erhalten haben", sagte Siemens-Mobility-Chef Michael Peter. Der Großteil der Wartungsarbeiten wird im Siemens Mobility-Depot Ardwick in Manchester sowie in den Nebendepots in York und Cleethorpes durchgeführt. Das Unternehmen wartet die Flotte bereits seit 2006.

Via XETRA notieren die Siemens -Aktien zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 155,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)