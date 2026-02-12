Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Die Siemens-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Technologiekonzerns Siemens mit einem Kursziel von 264 Euro auf "Buy"belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals dürfte der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Daniela Costa am Donnerstag.

Die Aktie legte um 09:29 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 271,15 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 507 549 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Siemens-Aktie um 13,4 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens am 12.02.2026 präsentieren.

