Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Investment-Tipp
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15.04.2026 10:13:47
Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa gab am Dienstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Investitionsgüterbranche. Insgesamt stünden die Zeichen für das erste Quartal datenseitig auf Erholung, schrieb sie. Aufgrund größtenteils fehlender März-Daten seien die Auswirkungen der Nahost-Eskalation aber noch nicht berücksichtigt. Costa erwartet hinsichtlich Auftragseingängen und operativen Ergebnissen eher ein maues Quartal.
Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:57 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 237,80 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 1,18 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 122 913 Siemens-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 1,5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 13.05.2026 wird Siemens Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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