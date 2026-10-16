Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Starke Aufträge
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16.10.2026 16:14:00
Siemens-Aktie höher: Jefferies senkt Empfehlung, hebt Kursziel an
Das Analysehaus Jefferies hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 277 auf 300 Euro angehoben. Der Technologiekonzern gehe mit einer starken Position und einer verbesserten Prognosetransparenz hinsichtlich des Auftragsbestands in das neue Geschäftsjahr, nachdem in dem gerade beendeten ein hoher Auftragseingang verzeichnet worden sei, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte sich in einer Hebelwirkung beim Wachstum und bei den Betriebskosten niederschlagen. Allerdings sollten diese positiven Aspekte bereits größtenteils in den Markterwartungen berücksichtigt sein./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenDie Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,17 Prozent auf 271,10 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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