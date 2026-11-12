Siemens-Aktie im Aufwind: Rekordgeschäftsjahr und höhere Mittelfristziele

Siemens hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre ambitioniertere Ziele gesetzt.

Siemens steigert Ergebnis des industriellen Geschäfts auf Rekordwert

Ein Rekordgeschäftsjahr 2025/26 und angehobene Mittelfristziele haben die Siemens -Aktie am Donnerstag in Richtung Rekordhoch getrieben. Auf XETRA gewinnt das Papier, das sich in den vergangenen drei Handelstagen bereits deutlich erholt hatte, 3,27 Prozent auf 286,05 Euro. Sein Rekordhoch hatte es Ende August bei 291,70 Euro erreicht.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hat Siemens bei einem vergleichbaren Wachstum von 8 Prozent das Ergebnis des industriellen Geschäfts auf einen neuen Rekordwert von 13,3 Milliarden Euro gesteigert, nach 11,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Technologieunternehmen profitierte eigenen Angaben zufolge von einer hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie von den dynamisch wachsenden Märkten rund um Rechenzentren. Allein die Umsätze des digitalen Geschäfts legten um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro zu.

Das Ergebnis je Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation (PPA) lag bei 11,76 Euro und damit über der Bandbreite der im Sommer erhöhten Prognose von 11,20 bis 11,50 Euro. Auch die Analystenerwartungen wurden übertroffen. Diese hatten im Schnitt mit einem Ergebnis des industriellen Geschäfts von 13,11 Milliarden Euro und einem Ergebnis je Aktie vor PPA von 11,68 Euro gerechnet.

Siemens hebt Mittelfristziele an und erhöht Dividende

Angesichts der starken Geschäftsentwicklung hat Siemens seine Mittelfristziele angehoben. Künftig strebt der Konzern ein vergleichbares Wachstum von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent an. Zudem soll sich der Gewinn je Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation prozentual zweistellig verbessern. Bislang hatte Siemens eine hoch einstellige Verbesserung als Ziel ausgegeben.

Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie erhalten, 15 Cent mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus will Siemens ihnen im kommenden Jahr 34,1 Prozent der Aktien an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers übertragen. Für jeweils zwei Siemens-Aktien sollen die Aktionäre eine Aktie von Siemens Healthineers bekommen.

Prognose für das neue Geschäftsjahr

Für das neue Geschäftsjahr rechnet der Münchner Technologiekonzern mit einem vergleichbaren Wachstum von 9 bis 11 Prozent. Dabei wird Siemens Healthineers entkonsolidiert und der Gewinn aus der verbleibenden Beteiligung nur noch anteilig verbucht. Der um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte Gewinn je Aktie soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Den vergleichbaren Vorjahreswert gab Siemens mit 9,27 Euro an.

Siemens erwartet keine Probleme durch NVIDIA-Führungskrise

Die Krise rund um NVIDIA-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. "Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team", betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. "Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter."

Die Frage, wie es mit der Führung bei NVIDIA weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. "Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen." Er glaube, "dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person", sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit NVIDIA finde "zwei, drei Ebenen darunter statt". Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.

Siemens arbeitet mit NVIDIA unter anderem bei der Simulation von Prozessen realistisch aussehender digitaler Zwillinge zusammen. NVIDIAs Chef Huang steht nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck.

Dow Jones und dpa-AFX Broker