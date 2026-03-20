Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|US-Investitionen
|
20.03.2026 12:00:00
Siemens-Aktie im Plus: Ausbau in den USA treibt KI-Strategie voran
Ausgebaut werden sollen die Siemens-Werke in North und South Carolina, wie der Technologiekonzern aus München mitteilte. Insgesamt entstünden dabei mehr als 350 neue Arbeitsplätze.
Erweitert werde vor allem die Fertigung von Systemen, die Strom intelligent verteilen können. Mit vorgefertigten Lösungen könnten Betreiber ihre Rechenzentren schneller aufbauen, so das Unternehmen. Überdies verstärke Siemens die Fertigung von Mittelspannungs-Schutz- und Automatisierungstechnik.
"Mit dem Ausbau unserer Produktion in den USA schaffen wir die Basis für die nächste Welle industrieller KI", sagte Siemens-Vorstandschef Roland Busch.
Siemens hatte bereits in den vergangenen Jahren rund 600 Millionen Euro in den Ausbau der US-Produktion gesteckt.Via XETRA gewinnt die Siemens-Aktie zeitweise 0,48 Prozent auf 211,30 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
04.03.26
|Siemens-Aktie legt leicht zu: KI soll Produktion bei Siemens effizienter machen (Dow Jones)
|
12.02.26
|Siemens-Aktie im Plus: Ergebnisprognose angehoben - unerwartet starkes Quartal (finanzen.at)
|
12.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden (Dow Jones)
|
11.02.26
|Ausblick: Siemens präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Siemens-Aktie legt leicht zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating (Dow Jones)
|
06.02.26
|Aktien von Siemens und Stadler legen zu: Auftrag von Dänischen Staatsbahnen (Dow Jones)
|
05.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie sinkt: Umsatzrückgang in Diagnostik - Jahresprognose bestätigt (finanzen.at)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Siemens stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)