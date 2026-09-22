Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Turnkey-Vertrag
|
22.09.2026 12:00:41
Siemens-Aktie im Plus: Bauauftrag eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in Vietnam
Wie Siemens Mobility mitteilte, unterzeichneten beide Seiten einen Turnkey-Vertrag für die Hochgeschwindigkeitsstrecken Hanoi-Quang Ninh und Ben Thanh-Can Gio. Mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro baue der Vertrag auf der strategischen Kooperations- und Technologietransfervereinbarung vom Dezember vergangenen Jahres auf, so Siemens. Damit werde die strategische Partnerschaft zwischen Vinspeed und Siemens Mobility nun in konkrete Projekte und deren Umsetzung überführt.
Im Rahmen des Vertrags wird Vinspeed den weiteren Angaben zufolge die Projektentwicklung, den Gleisbau sowie die Bauarbeiten verantworten und Siemens Mobility zehn Velaro-Novo-Züge für zwei Bahnstrecken liefern. Darüber hinaus umfasse der Leistungsumfang Kommunikations- und Elektrifizierungssysteme.
Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 274,85 Euro.
DJG/brb/apo
DOW JONES
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