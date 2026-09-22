Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Turnkey-Vertrag
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22.09.2026 16:21:41
Siemens-Aktie im Plus: Bauauftrag eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in Vietnam - Großauftrag auch aus Österreich
Im Rahmen des Vertrags wird Vinspeed den weiteren Angaben zufolge die Projektentwicklung, den Gleisbau sowie die Bauarbeiten verantworten und Siemens Mobility zehn Velaro-Novo-Züge für zwei Bahnstrecken liefern. Darüber hinaus umfasse der Leistungsumfang Kommunikations- und Elektrifizierungssysteme.
Siemens erhält Auftrag für Österreichs Bahninfrastruktur über 1,3 Mrd EUR
Siemens digitalisiert Stellwerkstechnik in Österreich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er einen entsprechenden Auftrag im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro von der ÖBB-Infrastruktur AG erhalten. Die Vergabe sei im Rahmen einer langfristigen Rahmenvereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Milliarden Euro erfolgt, so Siemens. Den Startschuss für die schrittweise und flächendeckende Einführung digitaler Stellwerke in Österreich soll ein Pilotprojekt im vierten Quartal 2030 geben.
Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,01 Prozent auf 276,25 Euro.
DOW JONES
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