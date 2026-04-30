Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Großauftrag
|
30.04.2026 14:31:00
Siemens-Aktie im Plus: Schweizer Bahn vergibt Milliardenauftrag
Bahnbetreiber SBB bestellte 116 sechsteilige Doppelstockzüge vom Typ Desiro DoSto bei Siemens Mobility Schweiz fest, wie die Siemens-Tochter mitteilte. Der Vertrag beinhaltet eine Option auf bis zu 84 weitere Züge. Der Auftragswert wird mit rund 2 Milliarden Schweizer Franken beziffert. Ab 2031 sollen die neuen Züge im Netz der Zürcher S-Bahn zum Einsatz kommen. Auf XETRA steht die Siemens-Aktie am Donnerstag zwischenzeitlich 1,58 Prozent höher bei 250,65 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com,Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com,A.Penkov / Shutterstock,Vladi333 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siemens AG
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26