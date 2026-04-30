Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Großauftrag 30.04.2026 14:31:00

Siemens-Aktie im Plus: Schweizer Bahn vergibt Milliardenauftrag

Siemens-Aktie im Plus: Schweizer Bahn vergibt Milliardenauftrag

Siemens hat sich im Zuggeschäft einen milliardenschweren Großauftrag in der Schweiz gesichert.

Bahnbetreiber SBB bestellte 116 sechsteilige Doppelstockzüge vom Typ Desiro DoSto bei Siemens Mobility Schweiz fest, wie die Siemens-Tochter mitteilte. Der Vertrag beinhaltet eine Option auf bis zu 84 weitere Züge. Der Auftragswert wird mit rund 2 Milliarden Schweizer Franken beziffert. Ab 2031 sollen die neuen Züge im Netz der Zürcher S-Bahn zum Einsatz kommen.

Auf XETRA steht die Siemens-Aktie am Donnerstag zwischenzeitlich 1,58 Prozent höher bei 250,65 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

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