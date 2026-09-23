Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|"Vectron X"
|
23.09.2026 16:20:42
Siemens-Aktie in Grün: Railpool-Großbestellung erhalten
Wie der Konzern mitteilte, hat der Schienenfahrzeugvermieter Railpool bis zu 100 Lokomotiven des Typs Vectron X bestellt. Davon sind 80 Stück fest geordert, 20 optional. Die ersten Loks sollen im Jahr 2027 ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannte Siemens nicht.
Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent auf 274,75 Euro.
DJG/mgo/hab
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Bildquelle: Joerg Koch/Getty Images
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