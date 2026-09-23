Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

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"Vectron X" 23.09.2026 16:20:42

Siemens-Aktie in Grün: Railpool-Großbestellung erhalten

Siemens-Aktie in Grün: Railpool-Großbestellung erhalten

Siemens hat einen Großauftrag im Bahnsegment erhalten.

Wie der Konzern mitteilte, hat der Schienenfahrzeugvermieter Railpool bis zu 100 Lokomotiven des Typs Vectron X bestellt. Davon sind 80 Stück fest geordert, 20 optional. Die ersten Loks sollen im Jahr 2027 ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannte Siemens nicht.

Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent auf 274,75 Euro.

DJG/mgo/hab

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