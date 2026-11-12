Siemens-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe der Dax-Konzern die Erwartungen mit seiner Auftragsentwicklung deutlich übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr lägen mehr oder weniger im erwarteten Rahmen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:18 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 289,75 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 3,54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 597 088 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 23,7 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.