Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktienanalyse 12.11.2026 12:43:47

Siemens-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt

Siemens-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals seien besser als erwartet gewesen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagmorgen. Er hob zudem die erhöhte Mittelfristprognose hervor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:27 Uhr 2,3 Prozent. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 16,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 842 671 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 21,0 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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