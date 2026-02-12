Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Bienert übernimmt
|
12.02.2026 06:34:00
Siemens-Aktie kaum bewegt: Führungswechsel im Finanzbereich zum 1. April
Bienert verantwortet derzeit das Serviceportfolio von Siemens Financial Services, Siemens Real Estate und Global Business Services. Thomas werde auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 13. Mai aus dem Vorstand ausscheiden und dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bis zum regulären Ende seiner Amtszeit im Dezember als Berater zur Verfügung stehen, hieß es. Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers bleibe davon unberührt.
Zugleich übernimmt Peter Körte, im Vorstand verantwortlich für Technologie und Strategie, zusätzlich die Verantwortung für die Sparte Smart Infrastructure von Matthias Rebellius zum 1. Juli. Damit verkleinert sich der Vorstand von sieben auf fünf Mitglieder.
Die Siemens-Aktie zeigt sich am Mittwoch im nachbörslichen Tradegate-Handel kaum bewegt und steht zeitweise bei 256,50 Euro um 0,1 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.
/nas/jha/
MÜNCHEN (dpa-AFX)
