Siemens-Aktie klettert: Siemens Energy soll aus der Kohleverstromung aussteigen

Er habe den Vorstand zur Vorlage eines "stakeholdergerechten Plans" aufgefordert, sagte Kaeser auf der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung des Mutterkonzerns laut Redetext. Hier soll die Abspaltung des gesamten Energiegeschäfts mit weltweit 91.000 Mitarbeitern in einen eigenen Konzern beschlossen werden.

Der Plan werde "verantwortungsvoller sein als manche Aktivisten das einseitig fordern, aber sicher konsequenter als Zögerlinge dies für notwendig halten", versprach Kaeser.

Um dem Klimawandel zu begegnen, müsse weltweit auf eine nachhaltige und ökonomisch darstellbare Energieversorgung umgestellt werden. Dies sei mit erheblichen Investitionen verbunden und deshalb für Siemens Energy eine große Chance.

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas äußerte die Erwartung, dass die Börsenbewertungen von Siemens AG und Siemens Energy AG nach der Aufteilung höher sein werden als die der heutigen Siemens AG.

Wenn die Aktionäre an diesem Donnerstag mehrheitlich zustimmen, wird Siemens Energy am 28. September erstmals an der Frankfurter Börse notiert sein. 55 Prozent der knapp 727 Millionen Aktien bekommen die Siemens-Aktionäre unmittelbar zuvor in ihr Depot.

Aktuell steigt die Siemens-Aktie via XETRA um 1,25 Prozent auf 107,12 Euro.

Dow Jones