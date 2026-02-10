Siemens Aktie

WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

Ausblick stabil 10.02.2026 16:34:00

Siemens-Aktie legt leicht zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating

Siemens-Aktie legt leicht zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Ausfallrating (IDR) von Siemens mit "A+" bei einem stabilen Ausblick bestätigt.

Die wichtigsten Gründe für die Bestätigung sind für Fitch das starke Geschäftsprofil und die Erholung der Profitabilität. Zudem lobt die Agentur den strategischen Fokus auf Software, denn durch Zukäufe (wie Altair) baue Siemens seine margenstarken Software-Kapazitäten aus. Auch die geplante Entflechtung von Siemens Healthineers passe zur Strategie, sich auf hochprofitable Technologie-Sektoren zu konzentrieren, so Fitch.

Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Siemens aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.

Im XETRA-Handel steigt die Siemens-Aktie zeitweise um 0,68 Prozent auf 257,70 Euro.

DOW JONES

