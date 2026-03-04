Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Pläne präsentiert
|
04.03.2026 10:47:00
Siemens-Aktie legt leicht zu: KI soll Produktion bei Siemens effizienter machen
Siemens will dort eine selbstlernende, autonome und sehr flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Der Betrieb soll damit effizienter und nachhaltiger werden. Außerdem will Siemens schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.
Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,46 Prozent auf 227,50 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
12.02.26
|Siemens-Aktie im Plus: Ergebnisprognose angehoben - unerwartet starkes Quartal (finanzen.at)
|
12.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden (Dow Jones)
|
11.02.26
|Ausblick: Siemens präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Siemens-Aktie legt leicht zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating (Dow Jones)
|
06.02.26
|Aktien von Siemens und Stadler legen zu: Auftrag von Dänischen Staatsbahnen (Dow Jones)
|
05.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie sinkt: Umsatzrückgang in Diagnostik - Jahresprognose bestätigt (finanzen.at)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Siemens stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Siemens-Aktie klettert: Ausbau der Partnerschaft mit NVIDIA (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG (spons. ADRs)
|112,00
|0,00%