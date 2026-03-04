Siemens Aktie

Pläne präsentiert 04.03.2026 10:47:00

Siemens-Aktie legt leicht zu: KI soll Produktion bei Siemens effizienter machen

Siemens-Aktie legt leicht zu: KI soll Produktion bei Siemens effizienter machen

Siemens modernisiert den Produktions- und Entwicklungsstandort Amberg. Wie der Konzern mitteilte, investiert er rund 200 Millionen Euro in den Neubau einer "intelligenten" Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure, die bis 2030 entstehen soll.

Siemens will dort eine selbstlernende, autonome und sehr flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Der Betrieb soll damit effizienter und nachhaltiger werden. Außerdem will Siemens schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.

Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,46 Prozent auf 227,50 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Siemens-Aktie sinkt auf Jahrestief - Sorge vor KI-Konkurrenz

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

