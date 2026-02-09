Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

Ausblick stabil 09.02.2026 20:33:41

Siemens-Aktie legt zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating

Siemens-Aktie legt zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Ausfallrating (IDR) von Siemens mit "A+" bei einem stabilen Ausblick bestätigt.

Die wichtigsten Gründe für die Bestätigung sind für Fitch das starke Geschäftsprofil und die Erholung der Profitabilität. Zudem lobt die Agentur den strategischen Fokus auf Software, denn durch Zukäufe (wie Altair) baue Siemens seine margenstarken Software-Kapazitäten aus. Auch die geplante Entflechtung von Siemens Healthineers passe zur Strategie, sich auf hochprofitable Technologie-Sektoren zu konzentrieren, so Fitch.

Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Siemens aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel klettert die Siemens-Aktie zeitweise um 2,07 prozent auf 256,80 Euro.

DOW JONES

Siemens-Aktie im Minus: USA drohen mit Gegenmaßnahmen wegen EU-Vorgehen gegen Tech-Riesen

Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com

Siemens AG (spons. ADRs)

Siemens AG (spons. ADRs) 127,00 2,42% Siemens AG (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

