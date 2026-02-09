Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Ausblick stabil
|
09.02.2026 20:33:41
Siemens-Aktie legt zu: Fitch bekräftigt IDR-Rating
Die wichtigsten Gründe für die Bestätigung sind für Fitch das starke Geschäftsprofil und die Erholung der Profitabilität. Zudem lobt die Agentur den strategischen Fokus auf Software, denn durch Zukäufe (wie Altair) baue Siemens seine margenstarken Software-Kapazitäten aus. Auch die geplante Entflechtung von Siemens Healthineers passe zur Strategie, sich auf hochprofitable Technologie-Sektoren zu konzentrieren, so Fitch.
Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Siemens aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.Im nachbörslichen Tradegate-Handel klettert die Siemens-Aktie zeitweise um 2,07 prozent auf 256,80 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com
