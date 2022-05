Siemens-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Siemens trennt sich von Commercial Vehicles-Geschäft

Das Portfolio-Unternehmen Commercial Vehicles, das mit rund 200 Beschäftigten leistungsstarke elektrische Antriebssysteme für Busse, Lkw und Baufahrzeuge entwickelt und produziert, geht für einen Unternehmenswert von rund 190 Millionen Euro an das US-Unternehmen Meritor, wie Siemens am Freitag in München mitteilte. Meritor mit Sitz in Troy im US-Bundesstaat Michigan soll demnächst selbst vom Motorenhersteller Cummins übernommen werden.

Der Abschluss soll noch im laufenden Geschäftsjahr (per Ende September) über die Bühne gehen. "Die heutige Transaktion ist ein weiterer Meilenstein in der Optimierung unseres Portfolios", sagte Finanzchef Ralf Thomas.

Siemens hat in diesem Jahr bereits Käufer für mehrere große Nicht-Kern-Geschäfte gefunden. Kürzlich hieß es, hier sei mit einem Nachsteuergewinn von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro zu rechnen.

Für die Siemens-Aktie geht es via XETRA zeitweise 3,7 Prozent auf 116,62 Euro nach oben.

