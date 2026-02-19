Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
19.02.2026
Siemens-Aktie mit Kurskapriolen: KI-Sorgen treffen auf starke Fundamentaldaten
• KI-Anwendungen belasten
• Fundamentaldaten bleiben solide
Die Siemens-Aktie erlebte zuletzt eine regelrechte Achterbahnfahrt. Zur Wochenmitte legten die Aktien der Münchner via XETRA an der Spitze um fast 5 Prozent auf 247,40 Euro zu und notierten schließlich mit einem Plus von 3,84 Prozent bei 244,80 Euro. Damit verzeichneten sie die stärkste Tagesbewegung seit Wochen - und das, obwohl keine neuen Geschäftszahlen, Aufträge oder Analystenkommentare veröffentlicht wurden.
Am Vortag waren die Papiere zwischenzeitlich auf ein Jahrestief gefallen und hatten ihre langfristige Durchschnittslinie nur knapp verteidigen können. Über die Woche summiert sich der Verlust auf 4,2 Prozent, auf Monatssicht beträgt das Minus 3,8 Prozent. Offensichtlich bot dieses Kursniveau für institutionelle Investoren eine attraktive Kaufgelegenheit.
Die Aufwärtsbewegung hielt jedoch nicht lange an: Am Donnerstag gibt die Aktie im XETRA-Handel zeitweise wieder 1,02 Prozent auf 242,30 Euro nach.
Analysten sehen in den jüngsten Schwankungen vor allem ein Spiegelbild der Unsicherheit am Gesamtmarkt. Fundamentale Probleme beim Münchner Industriekonzern seien nicht erkennbar.
Zweifel an Industriesoftware belasten Stimmung
Anleger fürchten, dass neue KI-Anwendungen klassische Industriesoftware teilweise ersetzen könnten. Marktbeobachter warnen, dass vor allem Lösungen für die Fabrikplanung mit digitalen Zwillingen unter Druck geraten könnten. Zudem ermöglichen offene KI-Systemarchitekturen, dass Komplettlösungen einzelner Anbieter an Attraktivität verlieren.
Die Softwarebranche erlebt derzeit eine umfassende Neubewertung: Zahlreiche europäische Software- und Industriewerte gerieten mit dem Aufkommen neuer KI-Wettbewerber unter Druck.
Fundamentale Stärke bleibt intakt
Trotz kurzfristiger Kursschwankungen bleibt die fundamentale Lage von Siemens robust. Erst letzte Woche meldete der Konzern starke Zahlen für das erste Quartal: Der Gewinn lag rund 21 Prozent über den Erwartungen der Analysten, zudem wurde der Ausblick angehoben. Treiber sind die hohe Nachfrage nach Automatisierung, Software sowie Infrastruktur für Rechenzentren und industrielle KI. Operativ profitiert Siemens weiterhin vom globalen Investitionszyklus in Digitalisierung und KI-getriebene Anwendungen.
Siemens konkurriert weiterhin mit SAP um die Rolle des wertvollsten deutschen Unternehmens an der Börse. Mit einem Börsenwert von rund 197 Milliarden Euro liegt Siemens aktuell unter den etwa 209 Milliarden Euro der Walldorfer Softwareschmiede.
Redaktion finanzen.at
