Siemens-Aktie moderat im Plus: Siemens plant Aufnahme von thyssenkrupp-Chefin Merz in den Aufsichtsrat

Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz soll einen der drei Siemens-Aufsichtsratsposten übernehmen, die auf der Hauptversammlung am 9. Februar nächsten Jahres nachzubesetzen sind.

Das teilte der Technologiekonzern in München mit. Neben der Maschinenbauingenieurin werden Regina E. Dugan, Tech-Expertin und aktuell Chefin des Forschungsfinanziers Wellcome Leap, sowie die Nachhaltigkeitsexpertin Keryn Lee James zur Wahl in das Aufsichtsgremium vorgeschlagen. Damit werde die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder dann weiblich sein, erklärte Siemens

Die drei Frauen ersetzen die ausscheidenden Aufsichtsräte Michael Diekmann , Norbert Reithofer und Baroness Nemat Shafik.

Siemens kündigte an, die Hauptversammlung werde erneut virtuell abgehalten. Die Aktionäre sollen dieses Mal jedoch die Möglichkeit bekommen, ihre Redebeiträge und Fragen live per Video vorzutragen. Auch müssen Fragen nicht vorab eingereichten werden. Um sich besser darauf vorbereiten zu können, will Siemens die wesentlichen Inhalte der Reden von Vorstandschef Roland Busch und Aufsichtsratschef Jin Hagemann Snabe vorab veröffentlichen, spätestens zum 1. Februar, wie es hieß. Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,25 Prozent höher bei 133,78 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)