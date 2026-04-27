Siemens-Aktie nähert sich Rekordhoch: Positive Analystenstudie stützt den Kurs

Mit in der Spitze 255,65 Euro versuchen die Papiere von Siemens die Kurslücke von Mitte Februar zu schließen, die entstanden war, nachdem sie kurz nach ihrem Rekordhoch bei fast 276 Euro wieder zurückgefallen waren. Letztlich gewannen sie via XETRA an der DAX -Spitze 3,6 Prozent auf 251,85 Euro.

Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research hatte sein Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb er. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt und sieht Siemens in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung. Auch sieht er Spielräume für mehr Aktienrückkäufe.

Die Siemens-Aktien haben mit dem aktuellen Kursgewinn seit Jahresanfang ein Plus von 6,7 Prozent eingefahren. Bei Konkurrenten wie Schneider Electric und LEGRAND aus Frankreich beläuft sich der Zuwachs jeweils auf etwa ein Fünftel, ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) aus der Schweiz haben bislang ein Drittel gewonnen.

Analyst Leslie ist nun zuversichtlicher, dass Siemens die Bewertungslücken zu den Wettbewerbern schließen kann. Siemens werde künftig schlanker sein und qualitativ wertvoller dank einer führenden Stellung in den Bereichen Automation und Elektrifizierung. Mit der De-Konsolidierung von Healthineers sollte ferner ein entscheidender Aktienüberhang wegfallen und weiteres Neubewertungspotenzial ermöglichen. Die Chance auf einen Kapitalmarkttag in diesem Jahr sieht der Experte steigen, auf dem Siemens die Ziele für Smart Infrastructure und Digital Industries zusammengefasst unter einer neuen Siemens "One Tech" neu definieren könnte - für Leslie ein Kurstreiber.

Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn

Siemens Mobility rüstet gemeinsam mit L.K. Comstock (LKC) die Fulton-Liberty Lines in New York City mit dem Zugsteuerungssystem Communications-Based Train Control (CBTC) aus. Nach Angaben der Siemens-Tochter stammt der Auftrag von der Metropolitan Transportation Authority. Der Vertrag im Volumen von rund 330,8 Millionen Euro für Siemens Mobility umfasst die Modernisierung von 23 Stationen auf insgesamt 65 Kilometern Gleisen mit dem CBTC-System Trainguard MT. Dabei soll teils über hundert Jahre alte Signaltechnik in Brooklyn und Queens ersetzt werden.

FRANKFURT (dpa-AFX)