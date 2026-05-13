Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktieneinstufung 13.05.2026 15:52:47

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat eine ausführliche Untersuchung des Siemens-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im zweiten Geschäftsquartal mit der Profitabilität die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Stärke in den Bereichen Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI) hätten eine schwächere Entwicklung im Segment Mobility und bei der Tochter Siemens Healthineers gegenüber gestanden. Er erwähnte noch das erweiterte Aktienrückkaufprogramm.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens-Aktie wies um 15:36 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 264,65 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,02 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 725 031 Siemens-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 13,0 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Siemens am 13.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Vladi333 / Shutterstock.com

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