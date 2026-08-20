Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Papier unter der Lupe 20.08.2026 11:49:48

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Siemens-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der absolvierten Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 276,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,41 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101 244 Siemens-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 17,9 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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