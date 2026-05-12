Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Medienbericht
|
12.05.2026 12:21:39
Siemens-Aktie schwächelt: Übernahme zur Stärkung der Schienensparte in Italien voraus?
So prüft das Unternehmen eine mögliche Übernahme von Mer Mec SpA, einem italienischen Hersteller von Signal- und Kommunikationstechnik für Züge, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertrauten Personen berichtet. Im Rahmen einer Transaktion könnte Mer Mec mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden, hieß es weiter.
Eine Übernahme von Mer Mec würde den Technologie- und Softwarebereich der Zugsparte von Siemens stärken und Aussagen von Siemens untermauern, wonach die Bahnsparte Mobility zum Kerngeschäft gehört. Die Beratungen dauerten an, und es besteht den informierten Personen zufolge keine Gewissheit, dass sie zu einem Abschluss führen werden. Ein Vertreter von Siemens lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher von Mer Mec wollte sich zunächst nicht äußern.
Die Siemens-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 266,20 Euro.
/nas/mne/jha/
MÜNCHEN/MAILAND (dpa-AFX)
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