Siemens-Aktie: Siemens Mobility baut neues Werk zur Fertigung und Wartung von Zügen in North Carolina

Die Tochter Siemens Mobility kündigte am Dienstag den Bau eines Werks zur Fertigung und Wartung von Zügen am Standort Lexington in North Carolina an. Das Projekt soll demnach mehr als 500 neue Jobs schaffen und das Unternehmen zu einem der größten Arbeitgeber in der Stadt machen. Siemens Mobility verfügt unter anderem über Großaufträge des US-Passagierbahnbetreibers Amtrak und der staatlichen kanadischen Eisenbahngesellschaft VIA Rail. Bislang baut das Unternehmen Züge für den nordamerikanischen Markt vor allem im kalifornischen Sacramento.

/hbr/DP/jha

LEXINGTON/MÜNCHEN (dpa-AFX)