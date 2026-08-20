Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Buy 20.08.2026 17:56:00

Siemens-Aktie sinkt dennoch: Goldman Sachs bleibt bei "Buy" und erhöht Kursziel

Siemens-Aktie sinkt dennoch: Goldman Sachs bleibt bei "Buy" und erhöht Kursziel

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Konkret stieg das Kursziel von 292 auf 319 Euro. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des dritten Geschäftsquartals von Siemens an. Bei ihrer Bewertung berücksichtigt sie zudem bereits in höherem Maße die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2028.

Im XETRA-Handel notierte die Siemens-Aktie letztlich 0,23 Prozent tiefer bei 276,00 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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