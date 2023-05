Siemens-Aktie stärker: Goldman wird für Siemens optimistischer

Die Papiere der Münchner seien "beharrlich unterbewertet", schrieb Analystin Daniela Costa am Freitagabend in einer Studie. Schlüssel für eine Neubewertung bleibe die Vereinfachung des Portfolios. Sie erhöhte ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr nach einem starken zweiten Geschäftsquartal.

Im XETRA-Handel steigt die Siemens-Aktie zeitweise um 0,66 Prozent auf 157,72 Euro.

/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)