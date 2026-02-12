Siemens Aktie

Aktienempfehlung 12.02.2026 12:37:47

Siemens-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Siemens-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Das Siemens-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:21 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,0 Prozent auf 274,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 7,00 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 077 792 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 14,7 Prozent nach oben. Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

