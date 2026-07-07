Siemens-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:03 Uhr um 2,1 Prozent auf 275,75 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,42 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 120 441 Siemens-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 17,8 Prozent aufwärts. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT



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