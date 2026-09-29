Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktie unter der Lupe 29.09.2026 11:22:47

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens-Papiers durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet mit starkem Auftragswachstum im Kerngeschäft der Münchner - bei Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility. Das organische Umsatzwachstum sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag bei 9 Prozent.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 284,70 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163 192 Siemens-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 21,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com

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