Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktieneinstufung 12.05.2026 11:34:52

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die detaillierte Analyse des Siemens-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Andre Kukhnin durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 255 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner seien auf dem Weg zum "Pure Play" in Elektrifizierung und Automatisierung, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er entfernte seinen Konglomeratsabschlag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:18 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 265,65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 12,93 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171 570 Siemens-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 13,4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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