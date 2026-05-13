Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktie bewertet 13.05.2026 12:22:48

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens-Aktie durch UBS AG liegen vor.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den unerwartet starken Auftragseingang. Am Konsens dürfte sich zwar zunächst nichts ändern, die Jahresziele der Münchner erschienen allerdings zunehmend konservativ.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 266,05 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,76 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 571 925 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 13,6 Prozent nach oben. Am 13.05.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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