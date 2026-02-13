Siemens-Aktie von Dividenden-Ausschüttung belastet - Barclays-Aussagen drücken Kurs zusätzlich

Die Siemens-Aktie wird am Freitag deutlich tiefer gehandelt. Schuld daran ist jedoch nicht nur der Dividendenabschlag. Auch eine Analystenstimme belastet.

• Siemens-Aktie heute ex-Dividende• Kursrückgang zeitweise größer als Dividendenabschlag• Analystenstimme belastet zusätzlich

Die Siemens-Aktie zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 3,07 Prozent tiefer bei 249,10 Euro. Grund für den Kursrückgang ist unter anderem, dass der Titel heute ex-Dividende gehandelt wird.

Siemens-Aktie mit Dividendenabschlag

Siemens zahlt seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 Euro pro Aktie, dies wurde im Rahmen der gestern abgehaltenen Hauptversammlung beschlossen. Die Ausschüttung liegt leicht über dem Wert des Vorjahrs, als die Dividende noch 5,20 Euro betrug. Am heutigen Freitag, den 13. Februar 2026, wird die Siemens-Aktie ex Dividende gehandelt, Käufer ab heute haben also keinen Anspruch mehr auf die kommende Ausschüttung. Aktionäre, die die Aktie bereits vor dem Ex-Tag besaßen, erhalten die Dividende planmäßig am 17. Februar 2026.

Der Ex-Dividendentag wirkt sich auch auf den Kurs des Anteilsscheins aus, der um den Dividendenbetrag korrigiert wird. Mit einem Minus von zeitweise 3,62 Prozent, bzw. 9,30 Euro fällt die Siemens-Aktie heute via XETRA jedoch deutlicher als der Dividendenabschlag. Hintergrund dafür dürfte auch eine neue Analystenstimme sein.

Barclays hält an "Underweight"-Rating fest

In einer neuen Analyse hat Barclays-Analyst Vlad Sergievskii am Freitag seine "Underweight"-Empfehlung für die Siemens-Aktie bekräftigt. Zwar sei der Technologiekonzern stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch das sei bereits in den Kursen eingepreist, schrieb der Experte der britischen Investmentbank laut "dpa-AFX". Mit einem neuen Kursziel von 225 Euro - nach zuvor 195 Euro - sieht Sergievskii daher kein Aufwärtspotenzial für den Titel mehr, sondern erwartet vielmehr einen Kursrückgang um rund zehn Prozent ausgehend vom aktuellen Niveau.

Redaktion finanzen.at