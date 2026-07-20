Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Großauftrag
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20.07.2026 13:15:42
Siemens-Aktie zieht an: Milliardenauftrag bringt Rückenwind für Mobility-Sparte
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die Italo Holding 26 Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge bestellt. Die Vereinbarung umfasst zudem eine Option auf 14 weitere Züge sowie einen Service-Vertrag über 30 Jahre. Der Auftragswert für Siemens Mobility liege bei rund 3 Milliarden Euro.
Die Züge werden am Siemens-Standort in Krefeld gebaut. Die Instandhaltung im Rahmen des Service-Vertrages erfolgt am Standort Dortmund.
Die Velaro-Züge bestehen aus acht Wagen und bieten jeweils rund 440 Sitzplätze. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern.
Via XETRA zeigt sich die Siemens-Aktie zeitweise 0,7 Prozent stärker bei 266,40 Euro.
DOW JONES
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