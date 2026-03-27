Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Papier unter der Lupe 27.03.2026 09:33:07

Siemens-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet

Siemens-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet

Siemens-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Vlad Sergievskii unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Industriekonzern habe einen zuletzt einen beständigeren Free Cashflow erzielt, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Es gebe operative Verbesserungen, aber auch offene Fragen. Die Aktie sei trotz ihres Rückgangs weiterhin nicht günstig.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:17 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 207,40 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,08 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58 938 Siemens-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 11,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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