Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Papier unter der Lupe 07.07.2026 14:43:47

Siemens-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet

Siemens-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet

Barclays Capital-Analyst George Featherstone hat eine gründliche Analyse des Siemens-Papiers durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrößen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:27 Uhr 3,1 Prozent auf 272,95 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 13,90 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 293 865 Siemens-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 16,6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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