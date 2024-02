Siemens-Analyse: Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Wie erwartet entwickle sich das Geschäft mit Automatisierung und Digitalisierung (DI) zunehmend träge, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür sei die Dynamik in allen anderen Bereichen des Industriekonzerns hoch.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 164,58 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15,45 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 150 715 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 3,1 Prozent nach unten. Am 08.02.2024 dürfte Siemens die Bilanz für Q1 2024 veröffentlichen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:10 / UTC

