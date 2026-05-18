Siemens-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Mit der geplanten Ausgliederung von Siemens Healthineers vereinfache der Technologiekonzern seine Unternehmensstruktur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser Schritt verlaufe jedoch schleppend. Im abgelaufenen Quartal habe die Hälfte des Siemens-Portfolios zwar die Erwartungen übertroffen, die andere Hälfte habe den Konsens jedoch deutlich verfehlt.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:18 Uhr um 0,3 Prozent auf 258,85 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 1,49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 242 754 Siemens-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 10,5 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET



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