Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Aktie auf dem Prüfstand 13.01.2026 14:43:48

Siemens-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat sich das Siemens-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:25 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 260,70 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6,02 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 278 029 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Siemens voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

13:51 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12:59 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
