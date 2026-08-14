Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Ausfallzeiten verhindern
|
14.08.2026 16:38:00
Siemens arbeitet an Entwicklng eines für KI optimierten Transformators - Aktie tiefer
Der modulare Transformator soll in der Lage sein, die extremen Leistungsschwankungen von KI-Trainingsanwendungen nahtlos auszugleichen, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Dadurch könnten Ausfallzeiten vermieden und Kosten gesenkt werden. Reinhausen ist der weltweit führende Hersteller von Spannungsregelungstechnologie für Leistungstransformatoren.
Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 283,50 Euro.
DOW JONES
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