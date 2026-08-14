Siemens Aktie

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WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

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Ausfallzeiten verhindern 14.08.2026 16:38:00

Siemens arbeitet an Entwicklng eines für KI optimierten Transformators - Aktie tiefer

Siemens arbeitet an Entwicklng eines für KI optimierten Transformators - Aktie tiefer

Siemens entwickelt zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Reinhausen einen Solid-State-Transformator für den Einsatz in KI-Rechenzentren mit Spannungen von bis zu 36 Kilovolt.

Der modulare Transformator soll in der Lage sein, die extremen Leistungsschwankungen von KI-Trainingsanwendungen nahtlos auszugleichen, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Dadurch könnten Ausfallzeiten vermieden und Kosten gesenkt werden. Reinhausen ist der weltweit führende Hersteller von Spannungsregelungstechnologie für Leistungstransformatoren.

Via XETRA verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 283,50 Euro.

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Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Vladi333 / Shutterstock.com

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