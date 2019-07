Siemens baut mit Hilfe von Sachsen Innovationscampus in Görlitz

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will an seinem Dampfturbinen-Standort Görlitz einen Innovationscampus errichten. Ziel sei es, in der von einem Strukturwandel geprägten Region im Osten von Sachsen Technologieunternehmen und Start-ups anzusiedeln, die in den Bereichen Digitalisierung , Automatisierung, Energietechnik und innovativen Werkstoff- und Fertigungstechnologien tätig sind. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Siemens, der Freistaat Sachsen und die Fraunhofer-Gesellschaft am Montag.

Siemens selbst will zusammen mit der auf anwendungsorientierte Forschung spezialisierten Gesellschaft ein Zentrum für Wasserstoffforschung aufbauen. Insgesamt sind Investitionen von 30 Millionen Euro geplant. Etwa 100 Arbeitsplätze sollen in den nächsten fünf Jahren entstehen.

Dabei sollen Lösungen für "dekarbonisierte Industrieprozesse" entwickelt werden. Konkret soll es um den Einsatz von Wasserstofftechnologien in energieintensiven Branchen und um Speichertechnik gehen. Die Siemens-Produktion soll 2025 CO2-neutral laufen.

Ursprünglich wollte Siemens den Standort Görlitz im Zuge des Abbaus von Kapazitäten im Kraftwerksgeschäft komplett schließen. Nach massiven Protesten auch von politischer Seite schwenkte Siemens-Konzernchef Joe Kaeser aber um und machte die Fabrik zur weltweiten Zentrale für das Industriedampfturbinengeschäft. Gleichwohl ist mit der IG Metall der Abbau von rund 170 Stellen vereinbart.

Mit dem Kohleausstieg drohen in der Lausitz viele Arbeitsplätze verloren zu gehen. Mit derzeit rund 800 Beschäftigten ist Siemens einer der größten Industriearbeitgeber in der Region.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2019 09:56 ET (13:56 GMT)