Siemens: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siemens hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1441,86 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1058,01 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21 948,22 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32 774,56 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at