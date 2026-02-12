Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
12.02.2026 11:47:00
Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
Siemens, Germany’s largest industrial that builds the power distribution systems and cooling systems that are required for state-of-the-art data centers, on Thursday lifted its profit outlook.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
