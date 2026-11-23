Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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23.11.2026 07:43:00
Siemens-Chef Busch bescheinigt deutscher Industrie großes KI-Talent
Siemens-Chef Roland Busch sieht die deutsche Industrie im Rennen um die besten KI-Modelle gut gerüstet. Der Konkurrenzkampf mit China könnte speziell die US-Konzerne aber noch eine Menge Geld kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Siemens AG
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07:43
|Siemens-Chef Busch bescheinigt deutscher Industrie großes KI-Talent (Spiegel Online)
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